Париж, , 12:38 — REGNUM ПСЖ договорился об аренде нападающего «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, стороны могут заключить соглашение об аренде форварда на сезон 2019/20 без права выкупа контракта.

Предполагается, что в ближайшее время Икарди пройдёт медицинское обследование в ПСЖ и подпишет контракт.

Напомним, Икарди играл за «Интер» с 2013 года. Его контракт с миланским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Читайте также: «Монако» готов заплатить за Икарди €65 млн