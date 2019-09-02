Рим, , 12:27 — REGNUM Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать игроком «Ромы». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что стороны близки к договорённости о переходе 30-летнего хавбека. Мхитарян может перейти в «Рому» на правах аренды.

Напомним, в январе 2018 года Мхитарян перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» за €34 млн. В нынешнем сезоне он сыграл в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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