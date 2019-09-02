Неаполь, Италия, , 12:02 — REGNUM «Наполи» объявил о переходе испанского нападающего Фернандо Льоренте из «Тоттенхэма». Об этом сообщается на сайте клуба.

Фернандо Льоренте (справа) (cc) RanZag

Отмечается, что форвард перешёл в итальянский клуб в статусе свободного агента. Сроки и детали сделки не разглашаются.

Ранее Льоренте выступал за такие клубы, как «Баскония», «Атлетик», «Ювентус», «Севилья», «Суонси Сити» и «Тоттенхэм».

Напомним, в составе сборной Испании Льоренте стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012 году.

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