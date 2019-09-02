Рим, , 11:58 — REGNUM Римский «Лацио» сыграл вничью с «Ромой» в матче второго тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ромы» гол забили защитник Александр Коларов, реализовавший пенальти на 17-й минуте. У «Лацио» мяч на счету хавбека Луиса Альберто, отличившегося на 58-й минуте.

На сегодняшний день «Лацио» занимает шестое место в чемпионате Италии, в активе команды четыре очка после первых двух туров. «Рома» с двумя очками идёт на 15-м месте.

Читайте также: «Интер» обыграл «Кальяри» благодаря голу Лукаку