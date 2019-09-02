Уфа, , 11:47 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в матче первого тура Суперлиги Париматч 2019/20. Со счётом 44:18 в пользу подопечных Амброса Мартина завершилась встреча с «Уфой-Алисой».

Гандбол (сс) JeppeSmedNielsen

Гандбольный поединок прошёл в столице Башкирии на площадке спортивной школы №32. В этой игре вратарь Маисса Пессоа заменила Анну Седойкину, а полевой игрок Регина Калиниченко — Полину Кузнецову. Лучшим игроком среди ростовчанок была признана автор шести голов Кристина Кожокарь.

Сегодня, 2 сентября, подопечные Амброса Мартина сыграют в Ижевске с местным «Университетом». Матч пройдёт в рамках второго тура чемпионата России.