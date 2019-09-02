Великий Новгород, , 10:29 — REGNUM В Великом Новгороде с 7 по 9 сентября пройдут международные соревнования по спортивной акробатике, посвященные памяти Заслуженного мастера спорта СССР Юрия Золотова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодёжной политики, Кубок Золотова будет разыгран в зале Центральной спортивной арены Великого Новгорода.

В турнире примут участие 150 спортсменов из шести стран мира — Италии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, а также представители 14 регионов России.

Новгородскую область в составе российской сборной представят две мужские пары: Михаил Вихров и Павел Андреев, Самир Мамедов и Владислав Глевицкий.

«Среди участников соревнований — представители элиты мировой акробатики. В их числе чемпионы мира, Европы, победители этапов Кубка мира, первенств Европы и мира», — отметили в министерства спорта и молодёжной политики Новгородской области.

Международные соревнования на Кубок Золотова, по традиции, являются «генеральным прокатом» программы перед чемпионатом Европы, который пройдёт с 24 по 27 октября в городе Холон (Израиль).

Отметим, что международные соревнования по спортивной акробатике проводятся в Новгородской области с 2002 года. В 2019 году регион принимает международный турнир уже в 16-й раз. Четвёртый год подряд соревнования посвящены памяти Юрия Золотова, который возглавлял федерацию спортивной акробатики России с 1993 по 2004 годы.