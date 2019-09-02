Арнем, Нидерланды, , 09:44 — REGNUM Футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «АЗ Алкмаар» в матче пятого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 33-й минуте счёт открыл полузащитник «Алкмаара» Теун Коопмейнерс, реализовавший пенальти. Команда Слуцкого смогла отыграться в добавленное к первому тайму время, отличился форвард Тим Матавж.

Победу «Витессу» принёс точный удар полузащитника Матуша Беро на шестой добавленной минуте.

На сегодняшний день «Витесс» поднялся на первое место турнирной таблицы чемпионата Нидерландов, в активе команды 11 очков. «АЗ Алкмаар» находится на седьмой строчке с семью очками.

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