Москва, , 09:24 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Шалунов. Однако ещё до перерыва защитник «Авангарда» Коди Франсон восстановил равновесие.

Во втором периоде защитник «Авангарда» Максим Чудинов забросил шайбу броском со своей половины площадки. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон ошибся.

В третьем отрезке матча Франсон оформил дубль, забросив третью шайбу в пустые ворота ЦСКА.

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале прошлого сезона «армейцы» выиграли в финальной серии у «Авангарда».

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