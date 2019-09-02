Ереван, , 09:14 — REGNUM Проданы все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Армении и Италии, сообщает 2 сентября издание news. am со ссылкой на федерацию футбола республики.

Отмечается, что игра состоится 5 сентября на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна в Ереване. В федерации футбола Армении поблагодарили всех преданных болельщиков.

Отметим, вместимость «Республиканского» стадиона в Армении составляет около 14 500 зрителей. Сборные Италии и Армении встретятся 5 сентября в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

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