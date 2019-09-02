Сент-Луис, США, , 08:49 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» продлил контракт с российским нападающим Иваном Барбашёвым. Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что клуб подписал с игроком новое соглашение, рассчитанное на два года. Средняя зарплата хоккеиста составит $1,475 млн.

В сезоне 2018/19 Барбашёв сыграл в 80 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 14 шайб и отдал 12 голевых передач. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету три гола и три результативные передачи.

Напомним, «Сент-Луис» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В составе команды чемпионами стали два российских игрока — Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко.

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