София, , 08:11 — REGNUM Спортсмен из Туркмении Аннамырат Гошаниязов завоевал третье место на XXI чемпионате мира по тхэквондо в Болгарии, сообщает 2 сентября издание Orient.

Туркменский тхэквондист разделил бронзовую медаль с японским спортсменом. Второе место досталось бойцу из Греции, первое — из КНДР. В рамках чемпионата в болгарском Пловдиве также прошла конференция международной федерации тхэквондо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Узбекистане прошел чемпионат мира по тхэквондо среди кадетов. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 67 стран мира.

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