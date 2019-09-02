Нью-Йорк, США, 2 сентября 2019, 07:56 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:0.
Федерер 10 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 8 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и два брейка.
В четвертьфинале турнира Федерер сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
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