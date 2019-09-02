Нью-Йорк, США, , 07:28 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Домиником Кёпфером в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Медведев 15 раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, пять ошибок на подаче и 4 из 14 брейков.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

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