Москва, , 00:05 — REGNUM Выдающимся победный выездной матч футбольного клуба «Ростов» с «Локомотивом» (Москва) (2:1) главный тренер ростовчан не считает. Валерий Карпин после игры отметил, что его подопечные могли бы сыграть и лучше.

«Мы дважды забили, ещё три отличных момента не реализовали, создавали шансы. Мягко говоря, это была не самая хорошая наша игра. Нам надо лучше, чем сегодня», — сказал наставник после матча.

Напомним, оба гола в ворота хозяев поля забил форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. Единственный гол за игру на счету у «Локомотива» оказался благодаря Антону Миранчуку.