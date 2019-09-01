Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» одержал верх над футболистами екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на поле «Екатеринбург-Арены» и закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отличились защитник Дмитрий Скопинцев (19-я минута), бразильский форвард «Краснодара» Ари (38-я), полузащитник Даниил Уткин (80-я) и ещё один бразильский нападающий гостей Вандерсон (82-я).

У «Урала» голы забили хавбек Юрий Бавин (21-я) и марокканский полузащитник Отман Эль-Кабир (68-я).

Отметим, по итогам встречи «Краснодар» набрал 17 очков и продолжает оставаться лидером чемпионата РПЛ, находясь на первой строчке турнирной таблицы. «Урал» имеет в активе 10 очков и располагается на восьмом месте.