Москва, , 15:37 — REGNUM Российский боксёр Денис Лебедев, являющийся бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе, заявил, что он может возобновить свою профессиональную карьеру. Такое заявление спортсмен сделал 1 сентября в эфире «Матч ТВ».

«А как вы отнесетесь к тому, что, если я попробую подготовиться к бою с Илунги Макабу?», — спросил телезрителей Лебедев.

Также он добавил, что у него есть такие мысли, и что он готов возобновить свою спортивную карьеру ради такого боя, если людям это будет интересно.

Отметим, боксер из Конго Илунга Макабу в своих двух последних боях победил двух российских боксеров. В первом из них он нокаутом победил Дмитрия Кудряшова, а во втором по очкам выиграл у Алексея Панина, что сделало его официальным претендентом на чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).