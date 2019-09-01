Москва, , 15:36 — REGNUM Российский защитник футбольного лиссабонского клуба «Бенфика» Виталий Лысцов перешёл в состав самарской команды «Крылья Советов», сообщает 1 сентября A Bola.

При этом условия личного контракт 24-летнего футболиста и сумма его трансфера не разглашаются.

Отметим, Виталий Лысцов — воспитанник московского клуба «Локомотив». Осенью 2014 года игрок вошёл в состав португальской команды «Лейрия», а летом 2015 года, в статусе свободного агента, перешёл в «Бенфику». Футболист ни разу не сыграл в основном составе клуба, однако провел 60 матчей в составе «Бенфики Б», в которых забил 4 гола. Также в 9 матчах за молодежную сборную России U21 отличился одним голом.