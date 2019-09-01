Москва, , 15:36 — REGNUM Шведский хавбек футбольного генуэзского клуба «Дженоа» Оскар Хильемарк перешёл в состав московской команды «Динамо», сообщает 1 сентября пресс-служба клуба из Генуи.

«Дженоа» сообщает, что официально оформил переход полузащитника Оскара Хильемарка в московское «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нём отмечается, что команда завершила окончательную продажу спортивных прав на игрока национальной сборной команды Швеции по футболу.

Отметим, в прошедшем сезоне Оскар Хильемарк сыграл за «Дженоа» в 18 матчах и отметился в них 1 мячом и 1 голевой передачей. Также футболист сыграл 27 матчей в составе сборной Швеции по футболу и забил в них 2 гола.