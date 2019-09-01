Севилья, Испания, , 15:35 — REGNUM Футбольный клуб из Севильи «Бетис» интересуется испанским нападающим команды «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригесом, сообщает 1 сентября France Football.

По информации источника, руководство «Бетиса» намеревается арендовать 26-летнего Родригеса до закрытия летнего трансферного окна, которое произойдет 2 сентября.

Кроме этого, утверждается, что также команда из Севильи хотела бы взять в аренду аргентинского полузащитника парижан Леандро Паредеса.

Отметим, Хесе Родригес перешел в «ПСЖ» из мадридского «Реала» летом 2016 года за 25 млн евро. В минувшем сезоне он уже выступал за «Бетис» на правах аренды и в 14 матчах за клуб отметился 2 голами.