Москва, , 14:54 — REGNUM Приобретение хавбека пражской футбольной команды «Славия» Алекса Крала стало последним в летней трансферной компании московского клуба «Спартак» в нынешнем сезоне, заявил генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн в телеграмм-канале московской команды.

По словам Цорна, в связи с перестройкой «Спартака» летняя трансферная компания стала беспрецедентной по уровню инвестиций, что было бы невозможно без соответствующего решения владельца клуба — Л. А. Федуна, который решил выделить необходимый для этого бюджет.

«Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет», — заявил Томас Цорн.

Отметим, в летнюю трансферную компанию нынешнего года московский «Спартак» потратил на усиление своего состава 42 млн евро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о переходе в состав «красно-белых» полузащитника пражской «Славии» Алекса Крала за 12 млн евро.