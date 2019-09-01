Москва, , 14:44 — REGNUM Полузащитник пражского футбольного клуба «Славия» Алекс Крал перешел в московскую команду «Спартак», сообщает 1 сентября пресс-служба «красно-белых».

Также сообщается, что сумма трансфера за 21-летнего футболиста составила 12 млн евро, что сделало сделку по приобретению игрока второй по стоимости в истории чешского футбола.

Кроме этого, сообщается, что контракт игрока с клубом рассчитан на пятилетний срок.

Отметим, Алекс Крал является воспитанником «Славии» и провел в составе пражской команды 29 матчей, в которых отметился одним мячом и 2 голевыми передачами. Также играл за команду «Теплице».