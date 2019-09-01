Спа, , 14:43 — REGNUM Тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам серии «Формула-1» Гран-При Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем 31 августа во время гонки «Формулы-2» пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере. Об этом 1 сентября сообщает портал Motosport.

Также сообщается, что ранее с минуты молчания в память о французском пилоте начались гонки очередного этапа «Формулы-3», тоже проходившего на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам», где погиб гонщик.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 31 августа, французский пилот команды автогонок серии «Формула 2» BWT Arden Антуан Юбер не справился с управлением при выходе из поворота «О Руж», считающегося одним из сложнейших в мире. В результате пилот вылетел с трассы, врезался в отбойник и, отлетев рикошетом от него, снова вылетел на трассу, где столкнулся с летящим на высокой скорости болидом пилота Хуана Мануэля Корреа. От полученных травм гонщик позднее скончался в больнице.