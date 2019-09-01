Мадрид, , 13:57 — REGNUM Бронзовая медалистка зимней Олимпиады 1992 года в Альбервиле в горнолыжном слаломе испанка Бланка Фернандес Очоа пропала без вести, об этом 1 сентября со ссылкой на Национальную полицию Испании сообщает Ei Pais.

Сообщается, что в полицию с заявлением о пропаже без вести бывшей спортсменки обратилась её дочь — Оливия Фреснеда. Рродственники олимпийской чемпионки рассказали, что видели её в последний раз 23 августа, когда она ехала за рулем автомобиля в одном из кварталов Мадрида, в котором она проживает.

Также отмечается, что спортсменка покинула свой дом, не взяв мобильный телефон и транзакции по её банковским картам не совершалось с 23 августа.

Кроме этого, сообщается, что позднее дело под свой контроль взяла Национальная полиция Испании.

Отметим, Бланка Фернандес Очоа является единственной в Испании женщиной, которой удалось стать призером зимней Олимпиады.