Москва, , 13:55 — REGNUM Футбольный клуб из Генуи «Сампдория» отклонил предложение московской команды «Динамо» о покупке своего нападающего Маноло Габбьядини, сообщает 1 сентября сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, генуэзский клуб не стал продавать «Динамо» своего 27-летнего футболиста, потому что главный наставник команды Эусебио Ди Франческо рассчитывает на него в нынешнем сезоне. При этом московский клуб предлагал «Сампдории» за трансфер игрока 12 млн евро.

Отметим, Маноло Габбьядини перешел в «Сампдорию» зимой нынешнего года из «Саутгемптона» за 12 млн евро. В прошедшем сезоне сыграл в 18 матчах за свой новый клуб и отметился в них и отличился в них 4 голов и 3 голевых передач.