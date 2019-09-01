Париж, , 13:46 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар останется в парижском клубе ещё на один сезон, утверждает 1 сентября L'Équipe.

По данным издания, 28-летний футболист уже сообщил своей семье, что он проведет сезон 201/20 в составе парижской команды.

Отметим, ранее Неймар заявил о своем желании покинуть «ПСЖ» и главными претендентами на него стали клубы «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Сам футболист хотел играть в каталонском клубе, однако в итоге стороны не смогли прийти к согласию об условиях трансфера.

Напомним, в минувшем сезоне бразилец сыграл за «ПСЖ» в 28 матчах и отличился в них 23 голами и 13 результативными передачами.