Сумгаит, , 13:16 — REGNUM Экс-защитник футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Джамалдин Ходжаниязов продолжит свою игровую карьеру в азербайджанский команде «Сумгаит», сообщает 1 сентября портал Transfermarkt.

При этом детали контракта между 23-летним футболистом и азербайджанским клубом не сообщаются.

Отметим, Джамалдин Ходжаниязов перешел в состав «Сумгаита» из белорусской команды БАТЭ, куда он пришел весной нынешнего года и повел за неё только 2 матча, не отметившись в них никакими результативными действиями. Также игрок в своей карьере выступал за санкт-петербургские «Зенит» и «Динамо», калининградскую «Балтику», екатеринбургский «Урал» и другие.