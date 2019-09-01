Подольск, Московская область, , 13:06 — REGNUM Защитница футбольного подмосковного клуба «Подольчанка» Полина Кобзеева скончалась в возрасте 23-лет. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба подольской команды.

«Сегодня днём у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы «Подольчанки», которая кроме этого, добавила, что это — большая беда для клуба, который скорбит и сожалеет о случившемся.

Также пресс-служба клуба выразила «великое» сочувствие и соболезнования родным и близким скончавшейся спортсменки.

Отметим, команда «Подольчанка» играет в зоне «Запад» в первой лиге женского футбольного первенства России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее французский гонщик команды «Формулы 2» BWT Arden Антуан Юбер скончался из-за аварии, произошедшей во время гонки девятого этапа серии «Формула 2», проходившей на трассе «СПА-Франкоршам» в Бельгии.