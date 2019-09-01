Москва, , 13:19 — REGNUM Футболисты основного состава московского футбольного клуба «Спартак» полузащитник Резиуан Мирзов и бразильский защитник Айртон не смогут помочь своей команде в матче 8-го тура российской Премьер-лиги с санкт-петербургским клубом «Зенит», сообщает 1 сентября «Спорт-Экспресс».

По данным источника, 22-летний бразилец не примет участия в игре из-за недомогания, однако затем он вернется в строй сразу же после паузы в российском чемпионате для игр сборных.

При этом российский игрок выбыл из строя на 5−6 недель по причине разрыва связок стопы и мелких переломов. Также отмечается, что футболист провел несколько последних недель, выходя на поле с травмой.

Отметим, в нынешнем сезоне Айртон сыграл за «Спартак» в 7 матчах, а Мирзов — в 5-и, при этом оба за это время не отметились никакими результативными действиями. Матч между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» состоится позднее 1 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск.