Неаполь, Италия, , 13:22 — REGNUM Сенегало-французский защитник футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали извинился за гол в собственные ворота, забитый им в матче 2-го труа итальянской Серии А с туринской командой «Ювентус». Соответствующее сообщение футболист разместил 1 сентября в своем Twitter.

«Этот автогол причиняет мне боль, потому что он случился после невероятного камбэка. Мне очень жаль, приношу извинения», — написал в своем сообщении игрок.

Также футболист отметил, его команда должна принять это, так как «Наполи» — это сильная команда, что она показывала и будет показывать и впредь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный туринский клуб «Ювентус» переиграл команду «Наполи» в матче второго тура итальянской футбольной Серии А со счетом 4:3, благодаря автоголу Кулиду Кулибали, который он забил на 90+2-й минуте матча.