Флоренция, Италия, , 11:57 — REGNUM Нападающий футбольного клуба из Рио-де-Жанейро «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантос может в ближайшее время перейти в Серию А итальянского футбольного чемпионата, утверждает 1 сентября сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в настоящее время итальянская и бразильская команды договариваются о последних деталях предстоящего трансфера 22-летнего футболиста.

Также отмечается, что игрок отправится в Италии в ближайшее время, где пойдет медицинское обследование и подпишет с «Фиорентиной» личный контракт.

Отметим, как сообщалось, ранее возможностью трансфера бразильского форварда также интересовался московский клуб ЦСКА.

Напомним, в минувшем сезоне Педро Гильерме Абреу дос Сантос сыграл за «Флуминенсе» в 10 матчах и отметился в них 5 голами (2 — с пенальти).