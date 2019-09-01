Нью-Йорк, США, , 11:49 — REGNUM Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг теннисного турнира US Open, проходящего в Нью-Йорке.

В матче третьего круга немецкий одолел представителя Словении Альяжа Бедене в четырех сетах со счетом 6:7(4), 7:6(4), 6:3, 7:6(3).

Игра продолжалась 3 часа 36 минут. За это время Зверев, являющийся шестым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 25 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и смог реализовать 3 брейк-пойнта. Его соперник, являющийся 80-й ракеткой мира, за этот же временной отрезок 16 раз подал навылет, 3 раза ошибся при подаче и смог реализовать 2 брейк-пойнта.

Счет личных встреч теннисистов по итогам матча стал 4:0 в пользу немца.

Отметим, соперником Александра Зверева в четвёртом круге турнира US Open станет Диего Шварцман из Аргентины, который ранее в другом матче третьего круга оказался сильнее американца Тенниса Сандгрена.