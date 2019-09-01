Бергамо, Италия, , 11:42 — REGNUM Словацкий защитник футбольного клуба из Бергамо «Атланта» Мартин Шкртел покинет команду в ближайшее время, сообщает 1 сентября La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб и 34-летний футболист разорвут контракт по обоюдному согласию по причине наличия у игрока проблем с физическим состоянием, которыми крайне недоволен главный наставник «Атланты» Джан Пьеро Гасперини.

Отметим, Мартин Шкртел перешел в состав команды из Бергамо три недели назад и до этого с 2016 по 2019 год выступал за стамбульский клуб «Фенербахче». В минувшем сезоне сыграл в 27 матчах за турецкую команду и отметился в них одним мячом и одной голевой передачей.