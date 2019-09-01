Нью-Йорк, США, , 11:04 — REGNUM Французский теннисист Гаэль Монфис одержал верх над представителем Канады Денисом Шаповаловым в матче третьего круге турнира US Open, проходящего в Нью-Йорке.

Француз победил канадца в пяти сетах со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 37 минут. За это время победитель 7 раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и смог реализовать 5 из 11 возможных брейк-пойнтов. Его соперник за этот же временной период 13 раз подал навылет, 5 раз ошибся при подаче и смог реализовать 7 из 21 брейк-пойнтов.

Отметим, в четвертом круге US Open соперником Гаэля Монфиса станет представитель Испании Пабло Андухар, ранее в другом матче третьего круга выигравший у представителя Казахстана Александра Бублика.