Сысерть, Свердловская область, , 10:33 — REGNUM Футбольный екатеринбургский клуб «Урал» обыграл команду «Краснодар» в матче восьмого тура молодежного футбольного первенства России.

Игра состоялась на поле спортбазы «Бажовия» в Сысерти и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного в матче гола стал полузащитник «Урала» Макс Жестарёв, отличившийся уже на 2-й минуте матча.

Отметим, по итогам встречи молодежный состав «Урала» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице молодежного первенства России. Их сверстники из «Краснодара» с 10 очками в активе находятся на одиннадцатой строчке.