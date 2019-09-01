Москва, , 10:32 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин недоволен своим боем с британцем Хьюи Фьюри. Об это рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Саша сказал мне, что остался недоволен боем», — приводит ТАСС слова Рябинского.

Также глава «Мира бокса» рассказал, что, по мнению российского боксера, в его поединки с британцем были раунды, когда он мог ударить своего соперника, однако ему помешала зажатость.

«Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно», — заключил Андрей Рябинский.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боксёр Александр Поветкин победил в Лондоне единогласным решением судей британца Хью Фьюри в бою за титул интернационального чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).