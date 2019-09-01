Лондон, , 10:07 — REGNUM Украинский боксер Василий Ломаченко победил британского спортсмена Люка Кэмпбела, завоевав титул чемпиона в легком все по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок проходил в рамках вечера бокса в Лондоне.

Владимиру Ломаченко вел в поединке практически всё время и постоянно наращивал темп, а в одиннадцатом раунде отправил своего оппонента в нокдаун, однако добить его не смог.

По итогам всех 12 заявленных раундов боя все три судьи единогласным решением со счетом 118:109, 119:108, 118:109 присудили победу украинскому боксеру.

Отметим, в этом бою украинский боксер также удачно отстоял два своих титула чемпиона в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации WBO и теперь является обладателем сразу трех чемпионских поясов.

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