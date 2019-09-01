Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал верх над австралийским спортсменом Ником Кирьосом в матче третьего круга теннисного турнира US Open, проходящего в Нью-Йорке.

Андрей Рублёв (сс) JC

Рублёв победил австралийца в упорной борьбе в трёх сетах со счетом 7:6(5), 7:6(5), 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 51 минуту. За это время российский спортсмен 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать один брейк-пойнт. Австралиец за это же время 30 раз подал навылет и четырежды ошибся при подаче.

Счет личных встреч теннисистов по итогам матча стал 1:1.

Отметим, соперником Андрея Рублева в четвертом круге US Open станет представитель Италии Маттео Берреттини, который ранее переиграл в трех сетах другого представителя Австралии — Алексея Попырина.