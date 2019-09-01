Грозный, , 09:34 — REGNUM Косовский полузащитник футбольного грозненского клуба «Ахмат» Бернард Бериша получил автомобиль в подарок от общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова за гол, забитый им в ворота команды «Тамбов» в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги. Об этом 1 сентября сообщил в своем Instagram президент грозненского клуба Магомед Даудов.

«После завершения матча 8-го тура между командами «АХМАТ» и «Тамбов» полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора ФК «Ахмат» — автомобиль», — написал в своем сообщении Даудов.

Также президент «Ахмата» отметил, косовский футболист отметился красивым голом в концовке матча с «Тамбовым», всегда нацелен на ворота соперника и неудержим, и заслуженно был признан лучшим игроком встречи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с командой «Тамбов» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1.