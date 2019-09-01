Миннеаполис, США, , 09:33 — REGNUM Кубинский боксер Эрисланди Лара победил мексиканца Романа Альвареса в титульном бою за звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проходившем в рамках вечера бокса в Миннеаполисе.

Во втором раунде кубинский боксер провел два удачных прямых удара левой, после чего отправил в нокаут ошеломленного мексиканца серией из прямых правого и левого ударов.

Отметим, Роман Альварес является двоюродным братом чемпиона мира по версии WBA Сауля Альвареса, которому кубинский боксер проиграл бой летом 2014 года раздельным решением судей.