Лондон, , 09:01 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин, являющийся бывшим регулярным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победил британца Хьюи Фьюри в титульном бою за звание интернационального чемпиона WBA. Поединок проходил в рамках вечера профессионального бокса в Лондоне.

Оба боксера вели бой по своей обычной тактике: Поветкин выходил на ближний бой и пытался так проводить комбинации, а Хьюи Фьюри старался держать его на расстоянии и доставать джебом. В итоге бой получился малозрелищным, однако, несмотря на большую активность британца, на счету Поветкина оказалось больше точных ударов, что и сказалось на результате поединка.

По итогам продлившегося все 12 заявленных раундов поединка, все судьи единогласно отдали победу российскому боксеру с одинаковым счетом 117:111.

Отметим, это первый выход на ринг Александра Поветкина после его поражения осенью прошлого года от другого британского боксера — Энтони Джошуа, в титульном поединке за три чемпионских звания по престижным версиям.

Напомним, по итогам боя в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — нокаутом) при двух поражениях. Для 24-летнего Хьюи Фьюри это третий проигрыш при 23 победах (13 — нокаутом).