Турин, Италия, , 09:01 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» переиграл команду «Наполи» в матче второго тура итальянской футбольной Серии А.

Игра проходила на поле стадиона «Альянц Садиум» в Турине и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Уже к 19-й минуте хозяева вели со счетом 2:0 после голов бразильского защитника Данило (16-я минута) и аргентинского форварда Гонсало Иугаина (19-я).

Затем, на 62-й минуте матча, португальский нападающий «Юветуса» Кришитану Роналду довел счет до разгромного, однако «Наполи» всё это не смутило и за 19 минут игры футболисты неаполитанского клуба сравняли счет. Отличились защитники: греческий Костас Манолас (66-я), мексиканский Ирвин Лосано (68-я) и Джованни Ди Лоренцо (81-я).

Развязка, двигавшейся к ничьей, встречи произошла в скомпенсированное время матча, когда на 90+2-й минуте, когда мяч ушел от ноги сенегало-французского защитника «Наполи» Калиду Кулибали в собственные ворота, что и принесло «Ювентусу» победу.

Отметим, по итогам матча в активе «Ювентуса» 6 очков, что позволило ему возглавить турнирную таблицу итальянской Серии А. «Наполи» с 3 очками находится на восьмой строчке.