Спа, , 09:02 — REGNUM Французский пилот команды автогонок серии «Формула 2» BWT Arden Антуан Юбер скончался из-за аварии, произошедшей во время гонки девятого этапа серии «Формула 2», проходившей на трассе «СПА-Франкоршам» в Бельгии.

Антуан Юбер не справился с управлением при выходе из поворота «О Руж» («Красная вода»), считающегося одним из сложнейших в мире, столкнувшись с гонщиками. В результате пилот вылетел с трассы, врезался в отбойник и, отлетев рикошетом от него, снова вылетел на трассу, где столкнулся с летящим на высокой скорости болидом американского — эквадорского происхождения, пилота команды Sauber Junior Team, Хуана Мануэля Корреа.

https://twitter.com/ThomasRutger/status/1167820850877403136

В результате произошедшего болид французского пилота разлетелся на две части, а машина Корреа — перевернулась. На место инцидента немедленно прибыли бригады скорой помощи, а пилоты были доставлены в больницу. Там Антуан Юбер скончался на 23-м голу жизни от полученных травм, а состояние Хуана Мануэля Корреа оценивается как стабильное.

Также, после кратковременного перерыва, организаторы бельгийского этапа «Формулы 2» сообщили, что гонка не будет возобновлена из уважения к погибшему пилоту.

Отметим, Антуан Юбер занимал восьмое место в общем зачете «Формулы 2», дважды выиграв перед этим Гран-При. Следующий этап автогонок пройдет с 6 по 8 сентября в Италии.