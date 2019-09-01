Нью-Йорк, США, , 07:15 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.

По информации источника, на российского теннисиста наложен штраф в размере 5 тысяч долларов за то, что выхватил полотенце у болбоя и затем его выбросил, и ещё 4 тысячи долларов за непристойный жест, показанный освиставшим Медведева болельщикам Лопеа и который судья на вышке не заметил.

Отметим, ранее российский теннисист был подвергнут штрафу за оскорбления в размере 7,5 тысяч долларов в первом круге US Open, и штрафу в 2,5 тысяч долларов за порчу спортивного имущества — во втором круге.

Напомним, ранее, 31 августа, Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в четвертый круг US Open, одержав победу со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 над испанцем Фелисано Лопесом. Болельщики последнего встретили успешную игру российского теннисиста свистом и недовольным гулом, в ответ тот показал им средний палец.

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