Мадрид, , 07:00 — REGNUM 31 августа в Памплоне на стадионе «Рейно-де-Наварра» был разыгран матч 3-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20 между командами «Осасуна» и «Барселона». Противостояние завершилось боевой ничьей.

На 7-й минуте 30-летний испанский атакующий полузащитник Роберто Торрес открыл счет после передачи Брэндона — 1:0. В дебюте второй половины вышедший на замену 16-летний форвард Ансумане Фати вернул «сине-гранатовых» в игру — 1:1. Через 13 минут Артур впервые вывел гостей вперед — 1:2. Этот мяч стал для футболиста первым во взрослой карьере. Голевую передачу на свой счет записал Карлес Перес. В конце матча Торрес оформил дубль, реализовав пенальти — 2:2.

Лучшим игроком в составе гостей с оценкой 8.01 стал вышедший на замену во втором тайме бразильский центральный полузащитник Артур, совершивший 4 обводки и забивший второй мяч каталонской команды. Точность передач футболиста составила 96%.

«Барселона», набрав 4 очка, временно поднялась на 7-ю позицию. «Осасуна» с 5-ю баллами заняла 4-ю строчку.

Статистика матча («Осасуна"/"Барселона»)

Удары 12/8

Удары в створ 5/4

Владение 36%/64%

Фолы 15/8

Угловые 3/2

Оценки WhoScored 6.69/6.69

Стартовые составы на матч:

«Осасуна»: Мартинес, Видаль, Субирия, Эступиньян, Умпьеррес, Оиер, Мерида, Торрес, Гарсия, Авила, Брэндон.

Запас: Эррера, Ронкалья, Ибаньес (↑), Вилльяр (↑), Брашанац, Адриан, Монкайола (↑).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Роберто, де Йонг, Алькантара, Гризманн, Перес.

Запас: Ракитич, Артур (↑), Ван, Фати (↑), Видаль (↑), Умтити, Пенья.

Бригада арбитров: Хуан Мартинес Мунуэра | Диего Барберо Севиль | Сесар Мануэль Новаль Фонт | Мигель Боск.

Желтые карточки: Мерида — 13, Роберто — 32, де Йонг — 37, Брэндон — 43, Пике — 82, Монкайола — 90+1, Лангле — 90+5.

Забитые мячи: Торрес 7 — 1:0, Фати51 — 1:1, Артур 64 — 1:2, Торрес 81 (пенальти) — 2:2.