Цхинвал, , 21:07 — REGNUM Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев может провести свой дебютный поединок в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго. Об этом сообщает 31 августа югоосетинское агентство «Рес» со ссылкой на ТАСС.

Гассиев Мурат Cominf.org

При этом тренерский штаб Гассиева против поединка в октябре и рекомендует спортсмену завершить восстановление после травмы плеча.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боксер должен был впервые выйти на ринг в супертяжелом весе нынешним летом против американца Джоуи Давейко, однако получил травму.

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