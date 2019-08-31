Лондон, 31 августа 2019, 19:27 — REGNUM 31 августа на стадионе «Кинг Пауэр» (Лестер) был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20 между командами «Лестер» и «Борнмут». Противостояние завершилось уверенной победой «лис» со счетом 3:1.
В дебюте матча скоростной экс-форвард сборной Англии Джейми Варди открыл счет — 1:0. В следующей же атаке лидер «вишен» Каллум Уилсон вернул гостей в игру, замкнув передачу Райана Фрейзера — 1:1. Через 26 минут новичок «лис», перешедший за €45 млн Юри Тилеманс вновь вывел свою команду вперед — 2:1. На экваторе второй половины Варди оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1. Голевую передачу в свой актив записал Тилеманс.
Лучшим в составе «Борнмута» с оценкой 7.35 стал полузащитник Филипп Биллинг, выигравший 3 верховых единоборства и совершивший 3 отбора и 5 обводок. Точность передач футболиста составила 74%.
«Лестер» набрал 8 очков и поднялся на 3-ю строчку. «Борнмут» с 4-мя баллами опустился на 15-е место.
В последний раз «лисы» терпела поражение в 37-м туре прошлого сезона от «Манчестер Сити».
Статистика матча («Лестер"/"Борнмут»)
Удары 13/10
Удары в створ 5/3
Владение 53%/47%
Фолы 9/11
Угловые 4/5
Оценки WhoScored 7.00/6.46
Стартовые составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Мэддисон, Олбрайтон, Барнс, Ндиди, Тилеманс, Варди.
Запас: Джастин, Грей (↑), Уард, Перес, Чоудури (↑), Прает, Фукс (↑).
«Борнмут»: Рамздейл, Кук, Аке, Лерма, Мепэн, Смит, Уилсон, Биллинг, Фрейзер, Кинг, Уилсон.
Запас: Боруц, Сурман (↑), Айб (↑), Стейси, Рико, Симпсон, Соланке (↑).
Бригада арбитров: Питер Бенкс | Питер Киркап | Дерек Итон | Даррен Ингланд.
Желтые карточки: Биллинг — 21, Лерма — 32, Олбрайтон — 40, Уилсон — 69.
Забитые мячи: Варди 12 — 1:0, Уилсон 15 — 1:1, Тилеманс 41 — 2:1, Варди 73 — 3:1.