Лондон, , 15:28 — REGNUMИспанский защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Начо Монреаль перешел в состав команды из Сан-Себастьяна «Реал Сосьедад», сообщает 31 августа пресс-служба лондонской команды.

«Желаем тебе всего лучшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также лондонская команда поблагодарила 33-летнего футболиста за годы, проведенные в составе «Арсенала».

Отметим, Начо Монреаль играл в составе «Арсенала» с 2013 года, перейдя из команды «Малага». Он сыграл за лондонский клуб в 251 матче и отметился в них 10 мячами. Трижды стал в составе команды обладателем Кубка Англии и столько же раз — обладателем Суперкубка.