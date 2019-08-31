Москва, , 15:03 — REGNUMБывший форвард московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев возобновил свою игровую карьеру, подписав контракт с армянским клубом «Пюник», сообщает 31 августа «Чемпионат».

Также сообщается, что соглашение между 35-летним футболистом и армянской командой рассчитано на один сезон с опцией возможного продления соглашения ещё на год.

Кроме этого, известно, что Сычев будет играть в «Пюнике» под номером 19.

Напомним, Дмитрий Сычев за время своей карьеры играл за такие клубы как московские «Локомотив» и «Спартак», «Марсель», минское «Динамо» и другие. В составе «Локомотива» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка. Также выступал за национальную сборную с 2002 по 2010 год.