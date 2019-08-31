Нью-Йорк, США, , 14:21 — REGNUMРоссийский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин остался недоволен своим рейтингом в хоккейном симуляторе NHL 20. Об этом игрок 31 августа написал в своем Twitter.

«Не очень доволен рейтингом», — написал Артемий Панарин.

Также он отметил, что будет работать упорнее, чтобы набрать рейтинг 99 и стать номером один. При этом его рейтинг в симуляторе за год вырос только на один пункт и составил 89, что позволяет ему находиться на 36-м месте в NHL 20.

Кроме этого, хоккеист попросил правильно писать в симуляторе свое имя.

«Ребята, вы можете наконец-то правильно написать моё имя — АртемиЙ», — отметил российский хоккеист.

Напомним, по окончании прошлого сезона Артемий Панарин перешел в статус свободного агента и подписал с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» семилетний контракт на общую сумму $81,5 млн. Это позволило российскому хоккеисту стать вторым по уровню годового заработка в НХЛ игроком ($11,642 млн в год), после капитана команды «Эдмонтон» Коннора Макдэвида ($12,5 млн в год).