Анкара, , 14:09 — REGNUMСенегальский нападающий футбольного стамбульского клуба «Галатасарай» Мбайе Диань может в ближайшее время сменить свой текущий клуб, утверждает 31 августа Tuttomercatoweb.

По данным источника, стамбульский клуб уже почти закончил переход в свой состав форварда «Монако» Радамаэля Фалькао и потому может отпустить своего 27-летнего нападающего в другую команду. При этом ситуация с переходом Дианя может решиться буквально в ближайшие несколько часов.

Также сообщается, что в настоящий момент на игрока претендуют московские клубы «Динамо» и «Спартак», а также лиссабонский «Спортинг», «Андерлехт» и «Монако».

Отметим, в минувшем сезоне Мбайе Диань выступал в составе команды «Касымпаша» и в 29 матчах за неё отметился 30 мячами (12 — с пенальти), что позволило ему стать лучшим турецкой Суперлиге бомбардиром.